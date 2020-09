Atletica, otto "ederini" a caccia di medaglie ai Campionati Italiani under 20 e 23

Grosseto ospita fino a domenica i Campionati Italiani di atletica Under 20 e Under 23. Si contenderanno la vittoria, per i 68 titoli in palio, 1500 atleti provenienti da tutta Italia. L'imponente macchina organizzativa, per l'occasione ha allestito 3 impianti, lo stadio “Carlo Zecchini” per le competizioni di corsa, salti e getto del peso, mentre i campi “Bruno Zauli” e “Nino Palazzoli” per i lanci del martello, disco e giavellotto. Il tutto verrà trasmesso in streaming su www.atletica.tv. L’Edera Atletica Forlì, nell’occasione, schiererà 4 atleti individualisti più la staffetta 4x100 Juniores maschile.

Venerdì alle ore 16:25, scenderà in pista per prima Anna Spada, classe 2001 nelle batterie dei 400 metri. La forte velocista cercherà di approdare alla finalissima, così come è stata capace di fare nelle scorse edizioni delle rassegne tricolori. Sempre la Spada, questa volta sabato alle 13:40, sarà ai blocchi di partenza anche della gara dei 200 metri. Nella stessa giornata di sabato, vedremo poi tutti gli altri forlivesi. In mattinata, alle ore 11:45, Martina Fedriga, classe 2002, affronterà le qualificazioni nel getto del peso, mentre nel pomeriggio, alle 15:50 quelle del disco, specialità nella quale ha di recente realizzato il record personale, portandolo a 33,80 metri.

Lolà Solfrini, classe 2001, e Riccardo Boattini, classe 1999, saranno protagonisti nelle qualificazioni dei 400 ostacoli. La prima alle ore 15:05, il secondo alle 15:30. Per entrambi è difficile fare un pronostico, anche se le premesse sono buone. In particolare Boattini qualche giorno fa è stato capace di sgretolare il personale, fissandolo a 55”76. Per concludere l'intensa giornata agonistica, alle ore 20:00, sarà la volta delle staffette e, pure qui, vedremo Forlì, con 4 componenti selezionati dal nutrito gruppo di velocisti dell’Edera Atletica. Porteranno il testimone all’arrivo, Filippo Fuzzi, Riccardo Fabbri, Nicolò Valgimigli e Nicolò Ricci. Da ricordare che gli staffettisti, così come Martina Fedriga, sono allenati da Giuliana Spada, mentre la Solfrini, Boattini e Anna Spada, da Fabrizio Renzi.