Atletica, Promesse under 23: Francesco Bertozzi d'argento al campionato italiano invernale di lanci

I migliori 8 finalisti del Campionato Italiano Invernale di Lanci si sono contesi domenica a Molfetta il primo importante titolo della stagione nelle specialità così dette ‘lunghe’, cioè martello, disco e giavellotto, che per ovvi motivi non possono fare parte del programma indoor. Nella categoria Promesse under 23 uomini, sono stati convocati per la Libertas Forlì i giavellottisti Francesco Bertozzi e Matteo Castelvetro rispettivamente con la terza e settima prestazione. Per entrambi, reduci dai brillanti piazzamenti ai Campionati Italiani estivi 2020, si è trattato della conferma ai vertici della disciplina peraltro in un periodo solitamente dedicato al potenziamento muscolare e alla preparazione invernale iniziata ad ottobre.

I movimenti sono ancora imbastiti, ma la voglia di misurarsi con l’élite italiana della specialità, ha spinto i due alfieri della Libertas Atletica Forlì a dare il meglio per ben figurare, anche perché la loro mitica allenatrice Giuliana Amici alla partenza è stata ben chiara: "Non tornate a casa col settimo e ottavo posto". Bertozzi ha confermato la sua posizione con una bordata di 57,43 al primo lancio, seguito da Castelvetro che ha avvicinato il suo personale con 56,58. La gara poteva finire qui già con due ottimi risultati e relativi piazzamenti, ma gli atleti forlivesi sono andati oltre.

Nei successivi tentativi Bertozzi si è migliorato a 59,33 consolidando il terzo posto, mentre Castelvetro ha inanellato una discreta serie di lanci senza tuttavia migliorare la quinta posizione. Nella consueta inversione dei lanci di finale, Bertozzi ha affrontato l’ultimo lancio già sicuro della medaglia di bronzo al collo, scagliando l'attrezzo a 62,91 metri: record personale e argento, ad una manciata di centimetri dal titolo italiano.

Prossimo appuntamento agonistico all’apertura della stagione open in pista fra due mesi e considerato questo primo approccio invernale chissà che l’estate non riservi a questi giovani e forti atleti ancora tanti metri da migliorare e ancora tante soddisfazioni per la società bianco rossa forlivese.