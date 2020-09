Auto storiche protagoniste a Meldola per il "Giro dei 4 Castelli"

Sabato si svolgerà la 14esima edizione della "Coppa Città di Meldola Giro dei 4 Castelli", manifestazione di auto storiche con prove di abilità, con velocità inferiore a 40 hm/h. La gara fa parte del campionato “Trofeo della Romagna”, della quale è la terza gara in questo 2020 dopo Faenza e San Marino, ed è organizzata dalla Scuderia Racing Team Le Fonti di Meldola con il pieno appoggio e il Patrocinio del Comune di Meldola. "Anche per questa edizione abbiamo voluto scegliere un percorso che dia modo ai partecipanti di percorrere con le loro auto storiche le strade attorno ai nostri meravigliosi 4 castelli, e toccando anche altre località come Fratta Terme, Polenta di Dante, Rocca delle Caminate, Predappio, Galeata e Civitella per un totale di 88 chilometri", spiegano gli organizzatori.



Il percorso sulle colline romagnole sarà intervallato da tre serie di rilevamenti cronometrici al centesimo di secondo, a Meldola nelle strade che si snodano attorno all’Azienda Cosmogas e sulla Strada di Mezzo davanti all’azienda Tedaldi. Ai nastri di partenza nella cornice di Piazza Felice Orsini i migliori piloti della specialità come il parmense Armando Fontana, più volte campione italiano regolarità, Giampaolo Paciaroni, un pioniere delle regolarità classe 1934 con tanti campionati vinti, il giovane perugino Alessandro Gaggioli che porta in gara una Fiat 508 C del 1937, il riminese Nicola Montevecchi che ha scelto la manifestazione come allenamento in vista del GP Nuvolari porta in gara una Siata Dina Sport del 1952, il toscano Alessandro Carpita su Fiat Tipo non mancano tutti gli assidui frequentatori del Trofeo della Romagna compreso il capo classifica attuale Corrado Marzi già arrivate una quarantina di iscrizioni, tanti i romagnoli e portacolori della Scuderia organizzatrice con i meldolesi Marco Bentivogli vincitore dell’edizione 2017 e Casadei Lucio, il rocchigiano Massimo Liverani più volte campione del mondo energie alternative, Andrea Marani che porta in gara una splendida Porsche 911 RS del1973 , non mancheranno anche gli esordi come quello di Aldo Riva con un passato rallistico di tutto rispetto anche come ufficiale Volkaswagen-Audi sport che porta in gara una Porsche 356 Spider del 1963. Presenza molto nutrita di “Donne al Volante” che si contenderanno la classifica Lady, con l’aretina Rita Magnanini, Luisella Maspes dal Lago di Como, la forlivese del Racing Team Le Fonti Franca Agnoletti navigata da Meris Maroni e le aretine Mascia Rossi e Veronica Landucci.



In questa edizione il comitato organizzatore a voluto dedicare un’ apposita “Coppa Lancia” a Gaetano Minghetti socio del Racing Team Le Fonti che due mesi fa ci ha lasciato, Gaetano era un grande appassionato delle auto storiche in particolare del marchio Lancia molto meticoloso nei restauri delle sue auto, il premio andrà alla prima Lancia classificata.

Anche per questa edizione per volontà della famiglia Bentivogli e del Racing Team Le Fonti continua ad essere dedicata con un Trofeo a Eugenio “Pippo”. I preliminari con il controllo dei documenti e espletamento delle norme e protocolli Covid 19 si svolgeranno in Piazza Felice Orsini dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e alle ore 17.30 con la presenza del sindaco Roberto Cavallucci prenderà il via la manifestazione. Dopo aver effettuato l’ultima prova di abilità i partecipanti si porteranno al Ristorante la Nuova Brocca di Meldola dove Tommaso e Sara ci ospiteranno per la cena sotto le stelle a seguire la premiazione.

