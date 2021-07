Automobilismo, allo slalom Tredozio-Monte Busca anche l'auto elettrica che vinse tre Rally di Montecarlo

Nel corso dello slalom Tredozio-Monte Busca disputatosi nel weekend si è rivista in azione come una delle vetture apripista la Cartanfruit del Team Selene di Faenza, un'auto elettrica dalle notevoli prestazioni, interamente progettata e costruita dall'artigiano faentino Gaetano Tanesini. La vettura fu vincitrice in passato di tre edizioni del Rally di Montecarlo per vetture elettriche e di undici edizioni del Campionato Fia Energie Alternative a partire dalla fine degli anni Novanta, precorrendo con ampio anticipo l'attuale tendenza al passaggio alla mobilità elettrica di tutte le maggiori case automobilistiche mondiali.