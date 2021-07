Automobilismo, boom di iscrizioni: tutto pronto per la Tredozio-Monte Busca, Coppa Romagna Slalom

Se lo slalom di Predappio, vinto dal riminese Daniele Ravaioli, ha registrato un bel successo organizzativo, il secondo appuntamento della Coppa Romagna Slalom, la Tredozio-Monte Busca, in programma domenica, sempre con l'organizzazione della Scuderia Brm e del Racing Team Le Fonti, si preannuncia ancor più coinvolgente. Infatti le iscrizioni sono arrivate a quota centosette vetture, tanto è vero che gli organizzatori sono stati costretti, a malincuore, a fermare con largo anticipo le adesioni, essendo stato raggiunto il numero massimo di auto ammesse alla partenza (anzi in verità il numero ha superato di poco la quota massima di cento concorrenti, con i sette in più che saranno di "riserva" in caso di rinunce dell'ultimo moment)o.

Tutti gli altri in eventuale aggiunta saranno inseriti in una lista di attesa, senza garanzia di poter essere ammessi al via. L'evento, intitolato al rallysta tredoziose Massimo Visani, scomparso prematuramente a seguito di una grave e fulminea malattia, sarà preceduto sabato sera dalla "Cena del Pilota", che si terrà alla pizzeria "Il Vulcanino", sulla cima del Monte Busca,con filmati e foto d'epoca, per ricordare i fasti del Rally Colline di Romagna, che tante volte transitò da queste parti, senza dimenticare anche, che in passato, su questo percorso si disputò una gara di velocità in salita.

Questo il programma della manifestazione: sabato verifiche dalle 16.30 alle 19; domenica ancora verifiche dalle 8.30 alle 9.45, ricognizione del percorso alle 10.40, tre le manche di gara, alle 11.45, 14.15 e 15.30, a seguire le premiazioni. La classifica finale sarà determinata, conteggiando il miglior tempo fatto segnare in una delle tre manche. Praticamente tutto l'abitato di Tredozio sarà trasformato in un grande paddock. Info e prenotazione cena: 348 7092525