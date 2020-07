Automobilismo, Campionato Kart Regionale Emilia Romagna: colpaccio di Samuele Marchetti a Rioveggio

Colpo di Samuele Marchetti nella prima gara del Campionato Kart Regionale Emilia Romagna nella pista di Rioveggio. Il kartista forlivese, alfiere del Racing Team Le Fonti ed impegnato nella categoria 125 KZ Junior, ha iniziato alla grande il fine settimana, conquistando la pole per appena 61 millesimi su Giacomo Bellandi. Quindi ha primeggiato anche nella prefinal,e staccando di 4 secondi Nicola Gniudi

Nella finale Marchetti - partito dalla pole con il suo Praga motorizzato TM - non ha mollato la testa della gara e sui 24 giri del circuito bolognese ha fatto sua la prima vittoria della stagione relegando a 4 secondi Bellandi e a 8,6 secondi Matteo Donini. Un'ottima prestazione che mette il campionato del talento forlivese in una prospettiva positiva sia per lui che per il Team Kart Praga. C'è stato anche un momento pieno di emozione sulla pista di Rioveggio: tutti i piloti hanno voluto fare un in bocca al lupo ad Alex Zanardi.