Automobilismo, campionato regionale kart: Samuele Marchetti è un rullo compressore

Un rullo compressore. Samuele Marchetti ha dominato il terzo round del campionato regionale kart, conquistando il gradino più alto del podio nella categoria 125 kz junior nella prova che si è disputata sul tracciato di Rioveggio. Al volante del suo Kart Praga motorizzato TM, ha fatto sua la pole position, gara uno e la manche finale, facendo il vuoto e precedendo di oltre due secondi l'immediato inseguitore, Donini. Per il pilota del Racing Team Le Fonti questa vittoria è un ulteriore carica di fiducia in vista della gara di Campionato Italiano in programma a Siena per il prossimo weekend.

