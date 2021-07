Automobilismo, Coppa Romagna Slalom: è il turno della "Rocca San Casciano-Monte del Re"

Si preannuncia come un ulteriore successo il terzo appuntamento della Coppa Romagna Slalom, che andrà in scena in questo fine settimana con la "Rocca San Casciano-Monte del Re", per l'organizzazione della Scuderia Brm, in sinergia con il Racing Team Le Fonti. Il percorso di poco meno di tre chilometri vedrà esibirsi non meno di un centinaio di vetture che daranno sicuramente spettacolo. Grande è quindi l'attesa nel caratteristico borgo dell'appennino forlivese, le cui strutture ricettive registrano da giorni il tutto esaurito e con ristoranti e trattorie che stanno facendo il pieno di prenotazioni. La classifica, gestita dalla Federazione Italiana Cronometristi, sezione di Forlì, sarà determinata estrapolando il miglior tempo ottenuto in una delle tre manche.

Questo il programma:

sabato 31 luglio:

dalle 17 alle 19 verifiche nel centro del paese

domenica 1 agosto:

ore 8.30-9.45 ancora verifiche

ore 10.40 ricognizione del percorso in assetto gara

ore 11.45 1a manche

ore 13 pausa pranzo

ore 14.15 2a manche

ore 15.30 3a manche

ore 17.30 premiazioni