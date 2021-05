Automobilismo, Faccioni e Cicognani leader della Ligier European Series

Ancora gioie per il duo romagnolo composto da Jacopo Faccioni e Alessandro Cicognani nella Ligier European Series. Sabato il Red Bull Ring ha ospitato la seconda tappa di campionato, con la coppia Faccioni-Cicognani che ha conquistato una vittoria in gara 1 ed un terzo posto in gara 2, balzando così al comando del campionato. Il tempo è stato il vero protagonista del week-end: la prima gara infatti si è svolta in condizioni di bagnato, mentre la seconda sotto il cielo soleggiato.

Le qualifiche del venerdì sono iniziate subito bene per i romagnoli a bordo della Ligier JS P4 del team HP racing by Monza Garage. Cicognani ha mantenuto lo slancio visto nella prima prova di Barcellona centrando, con il miglior tempo di 1:37.726 la seconda pole position in due gare disputate. Nella seconda sessione di qualifiche è arrivata la pioggia battente, e la vettura guidata da Faccioni è rimasta alle spalle della numero 33 del francese Jacques Nicolet che ha centrato la pole.

Le gare

Partenza in staccata per la vettura di Cicognani, mentre è stata sfida per il secondo posto tra Nicolet e Lafargue. Cicognani ha amministrato il vantaggio, approfittando poi dell’ingresso della safetycar per fermarsi e fare il cambio pilota. La scelta strategica ha premiato il duo italiano: Faccioni ha chiuso primo con ben 10 secondi di vantaggio sul secondo classificato.

In gara 2 Nicolet è stato subito superato da Faccioni, ma al cambio pilota il team italiano ha ricevuto un drive-through per eccesso di velocità in corsia box. Questa penalità è costata una posizione; Lafargue a bordo della vettura numero 34 ha ringraziato, involandosi al successo. La vettura preparata dal Monza Garage ha cercato di agguantare la seconda piazza su Nicolet, ma si è dovuta accontentare del terzo posto assoluto. Il circuito Paul Ricard a Le Castellet ospiterà il 5 giugno la terza tappa del campionato e sarà uno scoglio decisivo per i due italiani, che potrebbero consolidare il primato e iniziare la staccata verso la vittoria finale.