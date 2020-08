Automobilismo, go kart: Samuele Marchetti domina anche a Pomposa

Samueke Marchetti cala il bis. Il forlivese del Racing Team Le Fonti ha conquistato il gradino pià alto del podio anche del Trofeo D'Estate, disputatosi nella prima caldissima domenica d'agosto sui 1200 metri del circuito di Pomposa. Marchetti si è imposto nelle prove ufficiali su un lotto di 18 piloti presenti nella categoria KZ3 divisa in tre classi. In Gara 1 si è aggiudicato la vittoria dopo una serie di duelli con sorpassi e controsorpassi, distanziando di oltre due secondi il primo diretto avversario.

Gara 2 si è distinta per la combattività dei piloti: duelli corpo a corpo, sempre nel limite della regolarità, che alla fine hanno visto il forlivese imporsi con distacco sul cesenate Bartolini. Marchetti ha primeggiato nella sua categoria la KZ3 125 Junior, ma anche nella assoluta battendo anche i piloti delle categorie Over e Under.

"Questi eccellenti risultati sono resi possibili, oltre alle doti di guida di Samuel,e dal professionale telaio Praga fornito da Francesco Celenta e dall'ottimo motore TM fornito dai fratelli Paolo e Fabrizio Brunelli - commentano dal Racing Team Le Fonti -. A queste persone e alle loro strutture va il ringraziamento da parte di tutto il team".