Automobilismo, il Racing Team Le Fonti sul podio alla 38esima edizione del "Memorial Bisulli"

Terzo posto assoluto e vittoria di raggruppamento per Massimo Liverani e Valeria Strada a bordo di una "Morris Minor" del 1958

Domenica si è disputata la 38esima edizione del "Memorial Bisulli - Trofeo della Romagna", campionato di raduni con prove di abilità e regolarità organizzata dal Rally Driver Team di Loris Giorgetti, con i portacolori del Racing Team Le Fonti protagonisti. La manifestazione prevedeva un percorso di 77 chilometri, con partenza da Piazza Ganganelli a Santarcangelo, toccando i borghi della Val Marecchia (Santo Marino, Montalbano, Tribola, Sogliano e San Leo): lungo il percorso 10 prove cronometrate al centesimo di secondo, che hanno fatto molta selezione tra i cinquanta partenti. Terzo posto assoluto e vittoria di raggruppamento per Massimo Liverani e Valeria Strada a bordo di una "Morris Minor" del 1958, mentre nono posto assoluto e terzi di gruppo per i meldolesi Marco e Giacomo Bentivogli su Fiat 124 Abarth Rally del 1973. Tentasettesimi invece Francesco Turroni e la navigatrice rocchigiana all'esordio nelle regolarità Grazia Liverani, che hanno portato in gara la Jaguar XK8 del 1998.