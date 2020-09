Automobilismo, Kart regionale: Samuele Marchetti si conferma il numero uno anche a Pomposa

Qualche problema di affidabilità e alcune sportellate di troppo non hanno permesso a Samuele Marchetti di esprimere tutto il suo talento nella prova di Campionato Italiano disputatasi a Siena. Il giovane forlivese ha comunque dato mostra delle sue qualità, completando ben 15 sorpassi dopo esser scattato dal fondo dello schieramento. Sbollita la delusione, Marchetti si è confermato il numero uno nel campionato regionale Kart categoria 125 - Kzn Junior.

Al volante del suo Kart Praga motorizzato Tm ha sbancato la prova di Pomposa, prendendosi a mani basse la pole position con oltre sei decimi di distacco sul primo degli inseguitori per poi prendersi con autorità Gara 1 e Gara 2 con vittoria assoluta anche davanti agli Under e Over. Ciliegina sulla torta anche il giro più veloce. Il forlivese è riuscito ad interpretare così alla grande i 1200 metri del circuito di Pomposa, mettendo a punto in particolare il set up del suo kart. Al fianco di Marchetti il padre Tonino "Tony" Marchetti. Domenica si torna in pista per il Campionato Italiano: si corre all'Adria Karting Raceway.