Automobilismo, la 15esima Coppa Città di Meldola apre l'intenso mese di luglio per il Racing Team Le Fonti

Con domenica prossima ha inizio un "periodo di fuoco" per l'automobilismo amatoriale locale, con il Racing Team Le Fonti, in primo piano nell'organizzare eventi e nel collaborare con altre associazioni impegnate a proporre manifestazioni automobilistiche. Si parte quindi con la 15esima Coppa Città di Meldola, Memorial Eugenio "Pippo" Bentivogli, Coppa Lancia Gaetano Minghetti, secondo appuntamento del Trofeo della Romagna, riservato a iniziative turistico-regolaristiche per auto storiche e sportive.

Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti dalle 8.30 alle 9.30 in Piazza Orsini, appunto a Meldola e a seguire alle 10.30 la partenza per un giro di settantasette chilometri lungo i colli forlivesi, intervallato da trentadue controlli orari al centesimo di secondo; arrivo alle 12.45 al Ristorante La Nuova Brocca sempre a Meldola, per aperitivo, pranzo e premiazioni. Si toccheranno le località di Ravaldino, Rocca delle Caminate, Predappio, Fiumana, San Colombano, Bagnolo e Teodorano.

La domenica seguente, 18 luglio, si passerà alla Coppa Romagna Slalom, con la seconda prova della serie, la salita Tredozio-Monte Busca in collaborazione con il Team Brm, mentre il 25 luglio sarà la volta del Raduno Faenza da Vivere-Modigliana da Sognare, in sinergia con il Team Top Driver; il primo agosto si ritorna fra i birilli, con Slalom di Rocca San Casciano, per poi proseguire l'8 agosto con il nuovo raduno 1a Coppa Città di Morciano. Dopodichè tutti in ferie..