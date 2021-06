Automobilismo, Rally Greece Offroad: Schiumarini secondo di categoria. Bel gesto di Andrea Succi

Una gara impegnativa quella che si è svolta nel weekend appena concluso in Grecia per l’ottava edizione del Rally Greece Offroad, terzo appuntamento del Campionato Italiano Cross Country. Tre le giornate di sezioni selettive per un totale di 465 chilometri di percorso. Andrea Schiumarini a bordo del Mitsubishi Pajero WRC + e navigato da Maurizio Dominella chiude l’appuntamento greco con un secondo posto in categoria T1.

Il programma della gara ha visto la partenza venerdì con un prologo molto veloce di 5,22 chilometri, per poi entrare nel vivo con la prima prova speciale “Lithia” di 70.38 chilometri, ripetuta due volte. Sabato ad essere protagoniste sono state le strade di montagna con la prova “Vitsi” di 100,98 chilometri, anche questa ripetuta due volte. Ultima prova selettiva di domenica con 100,35 chilometri.

“E’ stata una gara di puro offroad”, dichiara il pilota romagnolo. Schiumarini ha condotto i tre giorni di gara sempre con un buon ritmo, cercando prima di tutto di amministrare al meglio un percorso che si è presentato subito tecnico. "Il terreno che abbiamo affrontato in questi tre giorni” - conclude il pilota - è sempre stato vario con dei cambi di ritmo ad ogni curva e con tanti ostacoli da individuare. Sicuramente il tipo di gara che prediligo e che mi permette di esprimermi al meglio".

"Sono contento anche del set up della macchina, ad opera di RTeam, che mi sta permettendo di mettere buone basi in previsione della Dakar 2022 - conclude -. Peccato per il problema alla batteria che ci ha fermati a 13 chilometri dall’arrivo dell’ultima speciale, dove però devo ringraziare il gesto di fair play di Andrea Succi, anche lui in gara e con il quale ho condiviso la Dakar 2019, che fermandosi per aiutarci ha deciso di trainarci fino al traguardo".