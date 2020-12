Automobilismo, un superlativo Samuele Marchetti conquista il Trofeo Aci Karting 2020

Un superlativo Samuele Marchetti ha dominato la finale del Trofeo Aci Karting 2020 che si è disputata sul "Circuito Internazionale Napoli" di Sarno. Dopo la pole position e la vittoria nella pre-finale di sabato, il portacolori del Racing Team Le Fonti non ha concesso spazio agli avversari, imponendosi anche nella finale della 125 Kzn Junior. La gara è iniziata in ritardo dopo un violento nubifragio che ha fatto temere l'annullamento della giornata di gare. L'attenuarsi delle precipitazioni ha permesso di organizzare un nuovo programma senza warm up e le partenze in griglia. Inizio di gara con tre giri di ricognizione in regime di bandiere gialle, con il gran premio articolato in 15 minuti più un giro.

Marchetti è scattato molto bene sotto la bandiera verde, insediandosi al comando della gara e tenendo a distanza Pastorino e Fasano. Per tre quarti di gara il vantaggio sull'immediato inseguitore è rimasto sempre tra i quattro e otto decimi; poi nel Pastorino ha iniziato a mettere pressione su Marchetti, ma il romagnolo non ha concesso alcuna possibilità di sorpasso. Il forlivese si è preso il gradino più alto del podio con oltre sette decimi su Pastorino e due secondi e sette su Bolvino.

Marchetti, dopo la vittoria nel Campionato Emiliano Romagnolo, ha conquistato anche il prestigioso Trofeo Nazionale Aci-Sport, confermando le sue ottime doti di guida e la sua buona sensibilità nel mettere a punto il set-up del kart con l'ausilio degli ingegneri del telaio Praga, spinto dal motore Tm preparato dai fratelli Paolo e Fabrizio Brunelli.