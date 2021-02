Baja Russia Northern Forest, Schiumarini e la sfida a -20°C: "A 150 km/h sul ghiaccio? Strano, ma bello"

Sole e temperature fino a -20°C. Queste le condizioni che hanno accolto il forlivese Andrea Schiumarini e il suo navigatore Jacopo Cerutti alla prima giornata della "Baja Russia Northern Forest 2021" (evento di apertura del Campionato del Mondo Cross Country Bajas Fia), che prevedeva due prove speciali da 94 chilometri, immersi negli scenari immacolati e ghiacciati delle foreste boreali nella regione di Leningrado. "Mi sono proprio divertito - dichiara il pilota forlivese - anche se nella prima prova abbiamo optato per una modalità conservativa. Avevo bisogno di capire meglio il terreno e solo nella seconda prova abbiamo osato di più".

Schiumarini e Cerutti, a bordo del Mitsubishi Pajero WRC+ preparato anche per questo appuntamento da R Team, hanno chiuso tredicesimi in generale e ottavi di categoria. "Peccato per i 3 minuti persi a causa del ghiaccio sul parabrezza che si è formato dopo essere passati su una buca piena d'acqua - afferma il forlivese -. Abbiamo dovuto fermarci ed aspettare che si sciogliesse".

Racconta il pilota forlivese: "Una delle principali difficoltà è stata vedere le buche, confuse dal bianco della neve e dal sole. Inoltre, non era facile capire quando avevo grip sul terreno. E' una sensazione strana andare ad oltre 150 km/h sul ghiaccio, ma devo ammettere che mi piace. Con Jacopo siamo entrati perfettamente in sintonia ed è stato eccezionale alla navigazione. In pratica abbiamo guidato con quattro occhi, grazie alla sua capacità di interpretare il terreno".