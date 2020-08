Baskèrs Forlimpopoli, conferme per i giovanissimi Riccardo Gorini e Federico Torelli

Si completa il parco degli under dei Baskèrs Forlimpopolo per il prossimo campionato di C Silver. I rossoneri confermano il 2001 Riccardo Gorini e 2002 Federico Torelli, frutto della sinergia instaurata col Ca'Ossi basket Forlì. Al primo anno da senior in D "Goro" ha spesso saputo lasciare il segno per le sue giocate positive e si è assai distinto con l’enorme faccia tosta parte integrante del dna cestistico (presenza a rimbalzo offensivo e difesa a tutto campo), alla fine la scommessa è stata vinta. Di contro "Toro" l’anno scorso ha usufruito di un minutaggio inferiore, arrivando a metà stagione per sole cinque gare a referto. Ragazzo affidabile, umile e dedito al lavoro, sarà atteso da un processo di crescita utile anche a definire il suo ruolo in campo.

