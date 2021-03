Baskers in campo di San Lazzaro: un positivo nello staff tecnico, coach Agnoletti in isolamento preventivo

Dopo il lungo e forzato “letargo” i Baskérs si risvegliano in C Silver apprestandosi a debuttare nella nuova categoria rendendo visita in alla solidissima Bsl S. Lazzaro

L’attesa e l’estenuante digiuno da gare ufficiali volgono finalmente al termine. Dopo il lungo e forzato “letargo” i Baskérs si risvegliano in C Silver apprestandosi a debuttare nella nuova categoria rendendo visita in alla solidissima Bsl S. Lazzaro. Mentre i galletti forlimpopolesi si sciroppavano il turno di riposo i biancoverdi emiliani dell’esperto coach Baiocchi hanno espugnato con pieno merito Santarcangelo, sfoderando una prestazione a tutto tondo, comandando nel punteggio per tutti i 40’.

Organico pressoché invariato rispetto allo scorso anno (unici innesti Lanzi da Molinella, Biguzzi da Castenaso e Ramini da Zola Predosa) gli emiliani vantano quindi un gruppo collaudato, ben allenato e dalla forte connatozione anteriore soprattutto per le giocate di Stojkov, visto in A dopo la Virtus Bologna con Ozzano, Brescia e Torino. Una gara d’esordio sicuramente ostica per gli artusiani, ancora alla ricerca del miglior amalgama per i numerosi innesti apportati in corso d’opera mentre i padroni di casa hanno potuto lavorare insieme già da settembre; non una scusante ma un motivo per gettare il cuore oltre l’ostacolo e provare a giocarsela fino in fondo.

In virtù della proficua collaborazione con Bsl che ha dato piena disponibilità, il match in programma verrà trasmesso in diretta live sulla pagina Facebook dei Baskérs Forlimpopoli. Inoltre a seguito dei tamponi rapidi eseguiti giovedì sera come da protocollo sportivo, è emersa sospetta positività’ di un membro dello staff tecnico. Per cui il coach rossonero Alessio Agnoletti, in attesa di sottoporsi ad ulteriore indagine molecolare, non parteciperà al match restando in opportuno isolamento preventivo.