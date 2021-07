Baskers in serie C Gold con coach Agnoletti: "L'ambizione non scema"

A circa un mese da quello storico 12 giugno 2021 che vide sul campo delinearsi la storica promozione in C Gold, arriva la prima importantissima riconferma nell’ambito dello staff tecnico. A guidare i Baskérs Forlimpopoli nel massimo campionato regionale sarà per il terzo anno consecutivo, partendo dalla serie D, il 37enne coach castrocarese Alessio Agnoletti in ottica di piena continuità progettuale. Un binomio vincente che prosegue anche in una categoria, l’ostica C Gold, dove la società di via del Tulipano farà il proprio debutto.



"Continuiamo un cammino intrapreso due anni fa e frutto, in pratica, di una doppia scalata nell’arco di un paio di stagioni - esordisce il tecnico -. Ho deciso di proseguire nel rapporto sia in ottica della continua ricerca di miglioramento ma anche per il fatto che questa giovane società mi consente d’esprimermi al meglio. Ormai siamo diventati un punto di riferimento nel basket romagnolo anche in virtù della crescita del settore giovanile; l’ambizione non scema, anche se tutti saremo al debutto in categoria lavoreremo per consolidarci e far maturare i nostri giovani. In attesa di avere da parte del Comitato Regionale notizie certe in merito all’organizzazione del torneo, già sappiamo che sarà un campionato assai competitivo è decisamente più fisico della Silver; ogni gara sarà una battaglia, fino alla fine ma noi avremo l’obbligo di farci trovare pronti a lottare col coltello fra i denti fin dall’inizio".