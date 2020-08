Basket A2, le date della nuova stagione: regular season con sei turni infrasettimanali

La Lega Nazionale Pallacanestro, attraverso una comunicazione inviata a tutte le società di Serie A2, ha reso note le date degli incontri che si disputeranno nella stagione 2020-2021. La prima fase del campionato prenderà il via domenica 15 novembre e si concluderà domenica 28 marzo. Sono ben sei (18 novembre, 2 dicembre, 6 e 27 gennaio, 10 febbraio e 17 marzo) i turni infrasettimanali in programma.

„In seguito le squadre dei Gironi A e B verranno suddivise in nuovi gruppi in base al piazzamento al termine della regular season. In questa seconda fase, che scatterà l’11 aprile e terminerà il 2 maggio 2021, le squadre affronteranno le avversarie dell’altro girone in sei turni (tre gare di andata e tre di ritorno, con due turni infrasettimanali). Dall’esito di tali incontri verranno disegnate la griglia dei playoff (dalla quale verranno decretate le due promozioni in Serie A) e la griglia dei playout (per determinare le tre retrocessioni in Serie B).“



