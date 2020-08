Basket, altro tassello importante per i Baskers: la conferma di Lorenzo Godoli

Il giocatore che tutti i coach vorrebbero allenare, il miglior compagno che ogni atleta vorrebbe avere. Per questo, ma non solo, Lorenzo Godoli sarà per il secondo anno consecutivo uno degli esterni a disposizione dello staff tecnico rossonero. "Lollo" sul campo incarna l’uomo delle complicate missioni difensive, colui che si appiccica al pericoloso terminale offensivo degli avversari fin dalle prime battute e finisce sempre per limitarne la pericolosità’. La sua produzione offensiva è migliorata dopo l’anno disputato in serie D anche sfruttando la pericolosità sugli scarichi. Ormai giunto a piena maturità’ la guardia forlivese incarna il prototipo di colui che si sacrifica sempre per il bene della squadra ma spesso non compare nelle statistiche, in estrema sintesi un imprescindibile collante!

