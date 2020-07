Basket, ancora un importante tassello nel mosaico Baskers: Piazza resta in rossonero

Ancora un importante tassello nel mosaico Baskers in vista della stagione oramai alle porte. Gian Marco Piazza estende la sua permanenza a Forlimpopoli a seguito del positivo campionato scorso (chiuso ad oltre 12 punti di media con il doppio record di 27 a referto). Jimmy, a 32 anni compiuti, sarà il terzo over del roster e farà’ certamente valere coi suoi movimenti ad effetto la grande grinta nelle tante battaglie sotto i tabelloni. Uomo spogliatoio, negli ultimi anni il nostro pivot bonsai ha allargato il bagaglio tecnico imparando anche a rendersi pericoloso dietro l’arco e conquistandosi anche per questo un cospicuo minutaggio. La sua grande esperienza nelle minors (nove campionati con G.Saffi, Artusiana e Baskers fra D e C Silver) ne certifica la sua assoluta affidabilità.

