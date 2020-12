Basket, ancora una meraviglia di Forlì: annientata Scafati con un perentorio 92-65

Vince ancora l’Unieuro di Sandro Dell’Agnello, che piega 92-65 Scafati, andando a vendicare la sconfitta subita in finale di Supercoppa. Più i meriti dei romagnoli che i demeriti dei campani: match a senso unico sin dal primo quarto, con gli americani di Forlì molto più decisivi e prolifici rispetto ai connazionali della formazione campana. Erik Rush top scorer con 24 punti, seguono Roderick e Rodriguez con 19. Prossimo appuntamento mercoledì a Ravenna: il derby è fissato per le ore 19.

Roderick-Landi-Rush-Rodriguez-Natali compongono il quintetto iniziale di Forlì. Partono bene i biancorossi, che trovano la prima tripla con Roderick a 3’51’’: sul 14-6 Finelli decide di spendere il suo primo timeout. La retroguardia biancorossa concede pochissimo agli ospiti. Bomba anche per Rodriguez, 19-9. L’ex Benvenuti realizza poi due tiri liberi, ma Forlì continua imperterrita a macinare punti. Sul 23-13 Giachetti subisce fallo da Sergio e insacca entrambi i tiri dal colorato: 25-13, padroni di casa molto più cinici e intensi. Primi punti anche per Bruttini, che con un canestro da dentro l’area e un tiro libero fa 28-13. Botta e risposta Roderick-Culpepper, chiude poi il quarto Giachetti con due tiri segnati dai 6.75: 32-17.

Tripla di Bolpin, Scafati invece da fuori è bloccata, nonostante gli otto tentativi. Rossato trova dal colorato il settimo punto personale, 35-20 a 11’56’’. Dopo un fallo di Landi sul 37-22, Dell’Agnello chiama il suo primo timeout. Roderick in controtempo, servito da Bruttini, realizza un bellissimo canestro valente il 41-26. Scafati, nonostante il netto svantaggio, è viva e combatte per agguantare Forlì: timeout di Dell’Agnello sul 43-30. Alla sirena, Erik Rush trova il canestro del +17: dopo metà gara, i biancorossi conducono 47-30.

Natali e Roderick aumentano il vantaggio romagnolo in avvio di terzo quarto, poi Thomas accorcia. Dopo 22:30 arriva la prima tripla di Scafati, dalle mani di Marino, per il 54-35. Bruttini realizza tre tiri liberi su quattro, poi sul +20 Dell’Agnello spende un timeout dopo un canestro di Culpepper. Due punti di Roderick anticipano la tripla di Marino. +17 Forlì alla mezz’ora: 71-54, da segnalare un miglioramento della difesa ospite.

Il break di 4 punti firmato Giachetti-Rodriguez consente ai biancorossi di superare nuovamente quota 20 lunghezze di vantaggio (75-54). Scafati risponde con una bomba di Marino e un canestro di Rossato. Altri 4 punti dalle mani di Giachetti e Landi, i campani restano sempre abbondantemente distanti. Timeout chiamato dal coach ospite sull’83-61, a 35’18’’. 5 punti li regala poi Erik Rush, la Givova è alle corde. +29 dopo i liberi di Rodriguez, romagnoli che, nonostante il punteggio largamente a favore, non concedono nulla in difesa. Dell’Agnello manda in campo i giovani Zambianchi e Ndour, affianco a Dilas, Bolpin e Campori. Quest’ultimo ha l’occasione per scrivere il suo nome nel tabellino marcatori con due liberi, ma fallisce entrambe le volte: Forlì chiude 92-65.