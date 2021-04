Basket, con la zona arancione riprende l'attività giovanile dei Baskers

Con il ritorno in zona arancione dell'Emilia Romagna, riprende da sabato l'attività a livello giovanile del Baskérs Forlimpopoli, dal baby basket fino all’ under 16 eccellenza (2005/2006) ed esteso anche ai gruppi definiti di “preminente interesse nazionale”. Le varie sedute di allenamento si svolgeranno all’aperto e come consuetudine al campetto adiacente al PalaPicci di Forlimpopoli. "Questa ripartenza, per quanto voluta ed auspicata da tutto il movimento, avrà come priorità assoluta la salute dei ragazzi e delle loro famiglie e, come tale, verrà gestita nel pieno rispetto dei protocolli sanitari di riferimento della FIP e della nostra società", viene spiegato.