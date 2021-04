Basket, definiti gli orari delle sfide della seconda fase: il calendario della Pieffe 2.015

Il Settore Agonistico Fip ha ufficializzato il calendario definitivo della seconda fase di Serie A2 Old Wild West 2020/21. Domenica l'Unieuro Forlì giocherà al Pala "Carnera" di Udine alle 18. Mercoledì 28 primo appuntamento in casa, alle 18 contro Tortona. A quest'ultimo appuntamento, grazie all'iniziativa "Best Fan Ever", potranno assistere all'incontro tre tifose: si tratta di Erica Casadei, Moira Visani e Lisa Galliani. I loro nomi sono stati estratti a sorte tra coloro che hanno sottoscritto i pacchetti L, XL e XXL da capitan Jacopo Giachetti e Luca Campori nella sede di viale Corridoni.

Domenica 2 maggio trasferta a Torino, con match alle 20.45 al Pala "Ruffini". Domenica 9 maggio alle 20.45 al Palafiera arriverà Udine, mentre tre giorni più tardi la squadra di coach Sandro Dell'Agnello farà tappa a Tortona (ore 20 al Palaoltrepo). Si chiude domenica 16 maggio al Palafiera con la sfida contro Torino, programmata alle 17.