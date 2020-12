Basket, derby con Ravenna: "Sarà una gara difficile, ci mettono molta energia"

Si torna in campo a distanza di tre giorni, e l’Unieuro mercoledì affronterà Ravenna (PalaCosta, ore 18:00). Martedì mattina coach Sandro Dell’Agnello ha parlato in conferenza stampa presentando la partita: “Sarà una gara difficile, loro sono una squadra con caratteristiche precise che sono diverse rispetto alle ultime due che abbiamo affrontato quindi attenzione massima ai particolari sin dalla palla a 2”.

Il coach ha poi presentato li avversari: “Sono una squadra di valore, e la gara con Napoli è bugiarda nel punteggio visto che, anche senza Cinciarini, sono stati in partita fino a pochi minuti dalla fine. Mettono in campo tanta energia, sia in attacco sia in difesa, anche per questo proveremo a farli faticare il più possibile”.

Due giorni dopo la bella vittoria con Scafati il coach sottolinea che “è una gara che deve darci tanta consapevolezza, ma non presunzione, questo sarebbe veramente deleterio. Dopo domenica siamo contenti, è innegabile, ma fa parte del passato e domani torniamo in campo, possibilmente per rivincere”.

ARBITRI: CATANI Marco, PATTI Simone, CALELLA Daniele

VARIE: A partire da martedì pomeriggio, sul sito e sui social della Pallacanestro 2.015, sarà disponibile il nuovo #matchprogram biancorosso. La presentazione della partita, le interviste ai giocatori e ai #Partner, tante foto e molto altro ancora. Si può consultare e scaricare in formato pdf dal sito www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram.

MEDIA: La gara sarà trasmessa in diretta LNP Pass, a questo link https://bit.ly/3pdloSi.

Ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: https://bit.ly/fbpall2015; Instagram: https://bit.ly/IGpall2015).

LA 4° GIORNATA:

Napoli – Latina 90-58

Scafati – Chieti 88-72

San Severo – Pistoia 74-60

Ravenna – Forlì (23/12, ore 18:00)

Ferrara – Rieti (23/12, ore 20:30)

Cento – Eurobasket (13/01/2021, ore 18:00)

Riposa: Stella Azzurra