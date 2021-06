Basket donne, la Libertas è sempre più decimata e Matelica passa al "Romiti"

Una Libertas che si è presentata al match senza Balestra ferma ai box e con Guidi e Ronchi in condizioni fisiche non ottimali. Di fronte una Thunder Basket Matelica-Fabriano alla ricerca della vittoria che le permetterebbe di ottenere la matematica certezza del secondo posto in classifica

Una Libertas che si è presentata al match senza Balestra ferma ai box e con Guidi e Ronchi in condizioni fisiche non ottimali. Di fronte una Thunder Basket Matelica-Fabriano alla ricerca della vittoria che le permetterebbe di ottenere la matematica certezza del secondo posto in classifica.

Primo quarto che ha visto le ragazze di coach Montuschi partire in sordina e subire la forza fisica della Thunder Matelica che parte subito forte, per poi reagire da gruppo, trovando buone conclusioni in attacco ed alzando l’intensità in difesa di Guidi e Pieraccini. Le buone scelte di Vespignani e Montanari permettono di arrivare alla fine del quarto sotto di sole sei lunghezze.

Nel secondo e terzo quarto la qualità e forza tecnica del gruppo marchigiano guidato dal duo Gonzales-Gramaccioni hanno portato a creare un solco importante che ha poi è andato ad influire sul risultato finale. Da salvare anche un ultimo quarto, dove il gruppo ha saputo comunque non mollare, organizzando sclete giuste in attacco di fronte ad una difesa avversaria meno aggressiva, trovando due canestri di fila di Balducci e punti preziosi da Pieraccini, Bollini e Vespignani. Al suono finale della sirena il divario nel risultato è comunque importante. Matelica esce dal Romiti con due punti importanti ed il secondo posto in classifica matematico. La Libertas con la consapevolezza del percorso che molte giovani ragazze del team stanno affrontando in questa stagione, se pur con tante difficoltà legate agli infortuni, e con la grande capacità di rimanere unite nonostante tutto. La reazione nel primo quarto e nell’ultimo sono una chiara dimostrazione.

Da sottolineare la buona prestazione della giovane Valdinoci (Classe 2006) chiamata in campo per alcuni minuti che ha saputo gestire con intelligenza i possessi e della Zauli (Classe 2005) che ha saputo reggere in difesa, con carattere e grinta, di fronte ad atlete molto più fisiche di lei. Ora il gruppo inizierà da lunedi a preparare l’importante partita di Sabato prossimo che vedrà le biancorosse scendere in terra marchigiana per affrontare l’Olimpia Basket Pesaro, in un match dove la posta in palio è molto alta.