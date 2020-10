Basket femminile, Federica Montanari: un gioiello da Russi pronta per la Serie B

È il momento “del salto in alto” per Federica Montanari, che questa stagione vestirà la casacca della Libertas-Aics Basket Forlì per misurarsi nel campionato di Serie B, dopo essere stata grande protagonista in un campionato, come quello di Serie C, che l’ha vista crescere esponenzialmente fino a diventare un prospetto di interesse nazionale. Play/guardia classe 2001 di scuola Russi, Montanari rappresenta un grande mix di esplosività e tecnica che sarà preziosissima per i coach Montuschi e Griffin.

“Questo salto di categoria in Serie B mi emoziona davvero molto - spiega Montanari - mi sento pronta e soprattutto molto carica per affrontare questo nuovo stimolante percorso. Cercherò di dare sempre il massimo in palestra per guadagnarmi ogni singolo minuto che mi verrà concesso sul campo. Siamo tutte estremamente motivate, come squadra, e non vedevamo l’ora di incominciare ad allenarci assieme. Ero impaziente di conoscere le mie nuove compagne e di poter ritrovare ragazze con cui ho già condiviso il parquet: sono certa che saremo una squadra grintosa e battagliera così come piace ai nostri coach”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ricordo che quando conobbi Federica, non appena arrivato all’Aics Basket Forlì, le dissi che, con la sua dedizione e la sua pazienza, sarebbe riuscita a fare ogni anno degli importanti salti di qualità - aggiunge il ds Baccini -. È una giocatrice che, anno dopo anno, è cresciuta in maniera esponenziale, fino a diventare un punto di riferimento per tutta la squadra. Questo è frutto anche della sua giusta mentalità, la dedizione al lavoro e anche merito di una Famiglia che la sostiene in ogni sua decisione. Sono certo che Fede avrà modo di togliersi tante belle soddisfazioni anche in Serie B e, perché no, prepararsi anche ad un salto ancora più in alto, perché non deve mai porsi dei limiti”.