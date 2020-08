Basket femminile, la Libertas-Aics ha la sua "americana": Alice Giorgetti

Sarà Alice Giorgetti il primo rinforzo sotto le plance della nuova Serie B targata Libertas-Aics Basket Forlì. Faentina, classe 1999, cestisticamente cresciuta nel Faenza Basket Project, vanta anche un’importantissima esperienza “a stelle e strisce” avendo calcato, per una stagione, l’importante parquet della St. Paul High School, accrescendo in maniera importante il proprio bagaglio tecnico e culturale.

"Sono rimasta entusiasta del programma che mi ha presentato Forlì - spiega Giorgetti - e penso che sia il posto giusto per mettermi in gioco in un campionato superiore. Inoltre, grazie allo staff tecnico di altissimo livello allestito dalla società, sono convinta che potremmo puntare a disputare un ottimo campionato, che ci permetterà anche di migliorare ulteriormente dal punto di vista tecnico. Ora la speranza è quella di riuscire a ripartire tornando quanto prima alla normalità".

"Siamo davvero contenti di accogliere Alice nel nostro roster - afferma il ds Baccini -. Sin dalla prima volta che ci siamo sentiti sono rimasto colpito dal suo entusiasmo ma, soprattutto, dalla sua voglia di mettersi in gioco e sviluppare la propria pallacanestro per migliorarsi sempre di più. Sarà un anno importante per noi e per lei e per questo cercheremo di costruire assieme qualcosa di importante sia dal punto di vista tecnico che sportivo: le difficoltà non sono poche ma ci accomuna un grande entusiasmo e la voglia di sviluppare un progetto solido e duraturo”.