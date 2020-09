Basket femminile, la Libertas-Aics ingaggia Olga Varlamova: "Finalmente si torna a giocare dopo un anno"

Si arricchisce ancora di più il reparto lunghe della nuova Libertas-A.I.C.S. Forlì che affronterà la prossima stagione di Serie B Femminile.Olga Varlamova andrà a rinforzare un reparto lunghe giovane e combattivo grazie alla sua fisicità, il suo atletismo ma, soprattutto, la sua grinta. Ucraina, classe 1998, di scuola cestistica Cervia Cesenatico, ha accettato con entusiasmo di vestire la casacca forlivese nella stagione entrante.

Queste le sue prime parole: ”Dopo un anno di stop mi sono resa conto di quanto amo questo sport e non vedo davvero l'ora di riprendere a giocare. Sono tanti anni che calco il parquet e la voglia di lottare per la palla a spicchi non è mai diminuita, anzi, negli anni l’ho sentita crescere dentro di me sempre di più! Avere la possibilità di giocare in una squadra come Forlì è un piacere. Nel corso degli anni, ci siamo affrontate spesso “a viso aperto”: come avversarie, le ricordo difficilmente battibili, il che rende molto bene l’idea della mentalità di una società che vuole lavorare per ottenere il meglio dalle proprie giocatrici. Non vedo l'ora di conoscere la squadra e lo staff per poter iniziare questa nuova avventura. Penso proprio che questa stagione sarà una battaglia continua ma noi non ci arrenderemo mai di fronte a nessun avversario”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Il nome di Olga era sui miei taccuini ormai da qualche tempo – spiega il DS Baccini – E' una ragazza combattiva con ottima tecnica e tanta tenacia. Ci tenevo molto a portarla a Forlì in questa stagione, perché abbiamo sempre bisogno di atlete che, soprattutto caratterialmente, incarnino lo spirito di una squadra che ha voglia di lavorare per crescere e di non arrendersi mai. Sono certo che grazie al lavoro dei coach Montuschi e Griffin lei, come tutte le nostre giocatrici, quest’anno daranno sempre il 110% in campo: l’auspicio è quello di toglierci qualche bella soddisfazione”.