Basket femminile, la Libertas cade in volata a Pesaro

Probabilmente se la sfortuna avesse un corpo, indosserebbe quotidianamente una canotta della Libertas Forlì. In quello che era il match decisivo per avere delle chance per non giocare lo spareggio playout, nel momento cruciale del match la caviglia di Alice Pieraccini si girava nel verso sbagliato per l’ennesimo infortunio di questa stagione veramente maledetta per le ragazze forlivesi, e in volata era l’Olimpia Basket Pesaro a guadagnarsi i due punti e la matematica salvezza.

La Libertas, allenata per l’occasione dal solo Rod Griffin a causa di un problema accorso a coach Marco Montusci costretto a rimanere a Forlì, si approcciava nella maniera giusta al match e faceva subito capire di avere le carte in regola per espugnare il campo marchigiano grazie ad un’ottima circolazione di palla ed un buon feeling con il canestro. Veronica Cedrini metteva canestri ed esperienza e Federica Montanari appariva particolarmente ispirata, tanto da condurre le romagnole anche sul +6, anche nel secondo quarto. Balestra era in gran serata e risultava una vera e propria spina nel fianco per la difesa avversaria ed erano le biancorosse per gran parte del tempo ad avere in mano il pallino del gioco ma Pesaro riusciva a rimanere comunque in partita.

Al cambio di campo si arrivava con la Libertas avanti di 2 punti (35-37). Era nel terzo quarto che le cose si complicavano drasticamente per Forlì, Pieraccini cadeva male e subiva una brutta distrorsione alla caviglia, la lunga stoicamente si fasciava e tornava in campo per non abbandonare la squadra in un momento così delicato, ma il dolore era veramente forte e ne limitava non poco la resa, successivamente a seguito di un fallo tecnico veniva espulsa Matilde Guidi riducendo veramente al lumicino le rotazioni per Rod Griffin, Vespignani continuava a spingere forte sull’acceleratore, ma in un baleno due triple consecutive portavano il pallino del match dalla parte Pesarese, e le ragazze di coach Spagnoli riuscivano ad amministare il piccolo vantaggio interposto con le avversarie fino alla sirena finale, guadagnandosi la matematica salvezza e condannando la Libertas allo spareggio playout.

Olimpia Basket Pesaro – Libertas Basket Rosa Forlì 72-69

Pesaro : Pastore, Ceccarelli, Canossini 14, Barulli 3, Gjinaj 3, Pelizzari 6, Pentucci 16, Cecchini 14, Cancellieri 2, Canestrari 12, Giulianelli 2 Coach: Spagnoli

Libertas: Balducci, Vespignani 16, Montanari 12, Bollini, Gentile 2, Pieraccini 13, Cedrini 5, Xecchini, Valdinoci, Guidi, Ronchi 7, Balestra 16. Coach: Griffin