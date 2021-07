Basket femminile, la Libertas Rosa alza l'asticella: ecco Daniela Morsiani

La Libertas Basket Rosa ufficializza Daniela Morsiani. La forte lunga faentina classe 1991 vestirà la casacca biancorossa per il prossimo campionato di Serie B, andando a dare un grandissimo contributo sotto le plance. Giocatrice duttile con grandi potenzialità in entrambe le fasi di gioco, la Morsiani rappresenta un innesto di altissimo livello per una Libertas che si presenterà alle porte del prossimo campionato con grandi ambizioni.

"Sono davvero felice di questa scelta -spiega Morsiani - non vedo l’ora di tornare in campo e giocare nel campionato di serie B con la Libertas. So di andare ad inserirmi in un gruppo veramente super e non vedo l’ora di mettermi a disposizione per poter dare il mio contributo per cercare di toglierci qualche bella soddisfazione nella prossima stagione".

"Seguivamo Daniela da tanto, e sono davvero felicissimo di poterla avere nella nostra squadra - confessa il diesse Cristiano Baccini -. Oltre ad essere un’atleta di grandissimo livello, ci ha dimostrato di essere una ragazza di grande spessore e questo è un fattore determinante per noi".

"Stiamo lavorando per costruire una squadra che ci permetta di toglierci qualche bella soddisfazione, soprattutto dopo l’ultimo campionato che ci ha visto affrontare più di qualche vicissitudine - conclude -. Ora vogliamo guardare alla stagione 2021/22 con ambizione e con la voglia di toglierci qualche bella soddisfazione e grazie al lavoro congiunto della dirigenza e dello staff tecnico sono certo che riusciremo nel nostro intento".