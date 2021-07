Basket femminile, "un grandissimo innesto": la Libertas Rosa annuncia Elisa Chiabotto

Nuovo annuncio in casa Libertas Basket Rosa Forlì. Vestirà infatti la casacca biancorossa Elisa Chiabotto: torinese di nascita, classe 1997, l’esterna vanta una carriera da protagonista in serie A2, soprattutto ad Empoli dove ha lasciato un ricordo indelebile nella fantastica stagione della promozione in A2 in cui fu grande protagonista. Elisa è reduce da una splendida annata sempre in A2 con la maglia di Bolzano dove in 29 presenze ha mantenuto una media di 8,6 punti a partita. "Sono davvero contenta di entrare a far parte di questa realtà - afferma -. Non vedo l’ora di dare il mio contributo a questa squadra. Spero di iniziare davvero presto la stagione ma soprattutto mi auguro di rivedere tante persone al palazzetto per cercare di toglierci qualche bella soddisfazione insieme ai nostri tifosi".

"C’è veramente poco da dire, Elisa rappresenta per noi un grandissimo innesto - esclama il diesse Cristiano Baccini -. Siamo davvero felici che nel prossimo campionato ci aiuterà a toglierci quelle soddisfazioni che ci sono mancate in questa stagione. La ringrazio infinitamente per l’entusiasmo e la disponibilità con cui ha deciso di sposare il nostro progetto, siamo sicuri che in Libertas Basket Rosa, troverà un ambiente familiare e di grande livello. Come abbiamo già detto partivamo dalla base di un grandissimo gruppo che andava rafforzato e credo che le aggiunte di Chiabotto e Morsiani testimonino più che mai quanto la nostra società ci tenga a far bene nel campionato che verrà".