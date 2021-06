Basket giovanile, la One Team nel torneo "Under 15 del Centenario"

L'Under 15 scenderà in campo nel torneo “Under 15 del Centenario” che si terrà a Roseto degli Abruzzi

L'Under 15 della One Team Basket Forlì è stata sconfitta di misura dalla Stamura Ancona nella semifinale del campionato interregionale. Una gara giocata ad alta intensità, contro un avversario di valore. Forlì parte fortissimo, mettendo in campo energia, fisicità e determinazione, dati anche dalla voglia di reagire dopo la partita di andata: alla fine del primo quarto il punteggio è 24-10.

Nella prima parte di secondo periodo, One Team mantiene il vantaggio, prima del rientro ospite, ed il primo tempo si chiude sul 36-35. Al rientro in campo, i ragazzi hanno ancora il giusto approccio e segnano con continuità, ma il nuovo sorpasso di Ancona chiude il terzo quarto sul 51-52. Si entra nell’ultimo periodo, con i forlivesi che mantengono il giusto atteggiamento e lo spirito che li ha contraddistinti per tutta la partita: le energie spese nei primi 30’, però, si fanno sentire, ed il finale è 62-68.

L'Under 15 scenderà in campo nel torneo “Under 15 del Centenario” che si terrà a Roseto degli Abruzzi. I ragazzi di coach Gandolfi sono stati inseriti nel “Girone A” con Orange 1 Bassano, Pallacanestro Vado e Roseto Academy. Il “Girone B” vedrà invece la partecipazione di Stella Azzurra Roma, Virtus Bologna, Virtus Siena e Leoncino Mestre. Il torneo si giocherà nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì: lunedì i mercuriali sfideranno alle 18 l'IOrange 1 Bassano, martedì alle 11.30 il Roseto Academy e alle 19 la Pallacanestro Vado, mentre mercoledì sarà la giornata di finali, nel corso della quale le squadre si affronteranno in base alla posizione raggiunta nel girone per definire la griglia di arrivo.

Il tabellino

One Team Basket Forlì - Stamura Ancona 62-68 (24-10, 36-35, 51-52)

One Team Basket Forlì: Gardini, Ercolani 4, Mustapha, Errede 5, Sanviti 13, Selvi 2, Rosi 6, Poni 2, Pinza 17, Mariuzzo, Lombini 15, Balistreri.

All Gandolfi. Assistenti Bazzarini, Grilli.