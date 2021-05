Basket giovanile, tante assenze per infortuni: l'Under 18 della Pieffe 2.015 ko a Santarcangelo

Esce sconfitta, l’Under 18, che paga le tante assenze per infortuni, ma gioca una buonissima gara a Santarcangelo. "Purtroppo siamo scesi in campo senza giocatori importanti, fermati dagli infortuni - commenta coach Nanni -. Contro una squadra ben organizzata come Santarcangelo, siamo rimasti in partita per tutto il primo tempo, e solo a causa di un blackout tra terzo e quarto periodo, non abbiamo giocato il finale che avremmo voluto. Ancora una volta, però, abbiamo visto però dei passi avanti di alcuni giocatori e quindi continuiamo su questa strada".

Il tabellino

Basket Santarcangelo – Pallacanestro 2.015 Forlì 91-79 (21-17, 45-39, 69-57)

Pallacanestro 2.015: Maltoni 8, Franceschi 20, Stoica 2, Spagnoli 10, Guardigli 6, Bellini, Sampieri 21, Monticelli 4, Serra 5, Bassi 3.

All: Nanni. Ass: Bazzarini.