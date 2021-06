Basket giovanile Under 16, derby intenso: OneTeam ko a testa alta contro Ravenna

Una partita intensa, tra due squadre che si sono equilibrate per quasi tutti i quaranta minuti, nonostante il caldo torrido nel quale si è giocato: alla fine vince Ravenna, squadra nata dall’unione di Cestistica Argenta e Basket Ravenna e che da due anni porta avanti un progetto che l’aveva vista ben comportarsi nella categoria Under 15 già lo scorso anno. Ma nonostante questo, i mercuriali ancora una volta hanno dimostrato le loro qualità.



Punteggio basso ed equilibrio sono le chiavi di un primo quarto (e più in generale di tutta la partita) che si chiude 13-12 per i padroni di casa. Nel secondo periodo, grazie anche all’apporto della panchina, One Team recupera e sorpassa fino al 23-28 di fine primo tempo. Nel terzo quarto Ravenna torna sotto, ma sono ancora i forlivesi a chiudere avanti alla terza sirena sul 40-41; si entra nei decisivi dieci minuti e si gioca punto a punto: il canestro decisivo che dà la vittoria a Ravenna arriva negli ultimi istanti di gioco e, il tiro del tentato pareggio ospite a 2’’ dalla fine non va a buon fine.

“Non possiamo negare che il grande caldo abbia condizionato una partita che, per quanto non sia stata di altissimo livello in termini di qualità, ha proposto tanti aspetti positivi come l’intensità di gioco, il coinvolgimento dei ragazzi in campo e la preparazione tattica che si è percepita - afferma coach Gandolfi -. Sono molto soddisfatto anche per un altro aspetto: nel secondo quarto, il nostro parziale positivo è coinciso con l’ingresso in campo dei ragazzi del 2006, e questo ci dà ulteriore fiducia per il lavoro che stiamo facendo".

Tabellino

Junior Basket Ravenna- OneTeam Basket Forlì 60 – 58 (13-12, 23-28, 40-41)

One Team Basket Forlì: Errede 3, Sanviti 3, Selvi 2, Rosi, Pinza 13, Giosa, Casadei 4, Munari 6, Pulito 3, Borciu 9, Franceschi 3, Brunetto 12.

All: Gandolfi. Ass: Abbondanza, Rondoni.