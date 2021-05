Basket giovanile, Under 16 Eccellenza: dimostrazione di forza a Santarcangelo per il One Team

L'Under 16 del One Team Basket Forlì si impone largamente contro Santarcangelo col punteggio di 58 a 87. La compagine di coach Bazzarini parte forte e, dopo 5 minuti, conduce già 10-17 prima di allungare fino al 14-30 alla prima sirena. Nel secondo quarto i padroni di casa provano varie difese, ma Forlì trova ancora la via del canestro e vola a +20 all’intervallo (29-49). Il divario si amplia ulteriormente nel secondo tempo, fino al 58-87 finale. "Complimenti ai nostri ragazzi per la tanta intensità difensiva, la voglia di lottare a rimbalzo e i contropiedi condotti: grazie anche a questi aspetti, è arrivata una bella vittoria", evidenzia l'allenatore.

Il tabellino

Under 16 eccellenza

Basket Santarcangelo - One Team Basket Forlì 58-87 (14-30, 29-49, 44-70)

One Team: Mustapha 4, Errede 1, Sanviti 10, Selvi, Rosi, Pinza 5, Casadei 10, Munari 15, Pulito, Borciu 15, Franceschi 7, Brunetto 20.

All Bazzarini. Assistenti: Abbondanza, Grilli.