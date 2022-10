Basket, i Baskers di Forlimpopoli tornano in campo contro la prima della classe Fulgor Fidenza

I Baskérs tornano sul parquet amico per affrontare la prima della classe ovvero quella Fulgor Fidenza che assieme a Ferrara guarda tutti dall’alto a punteggio pieno. Sfruttando un calendario per ora abbordabile i parmensi si sono subito attestati sulle vette grazie al miglior attacco che produce ben 86 punti ad allacciata, dato notevolissimo per la categoria. Se sul parco degli esterni ci sono state minime novità, solo negli under, i nuovi ingressi si riscontrano nel pitturato: dopo i saluti a Perego ed Allodi i gialloneri hanno ingaggiato l’atletico Obiekwe (campionato vinto a Montecatini) ed il totem Markovic, atleta bidimensionale nonostante la stazza.

La squadra di coach Bertozzi denota una forte propensione offensiva e di contro può essere vulnerabile nella propria metacampo. In casa artusiana prosegue il graduale recupero ed inserimento di Donati mentre il gruppo ha tratto un forte sussulto al morale dopo lo scalpo della Pertini. La sfida di sabato prossimo (palla a due ore 18, dirige la coppia Colinucci-Gaudenzi) ha tutti i crismi della mission impossible ma i galletti vorranno sbloccarsi davanti al pubblico amico e provare a lanciarsi nella confort zone.

Le altre gare della 5a d’andata sono:

Ferrara (8)-Bologna Bk. (6)

Anzola (4)- S.g. Fortitudo Bo (4)

Castel S. Pietro (6)-C.M.P. Global (0)

Molinella (0)-Zola Predosa (6)

Reggio Emilia (4)-Castelnovo (4)

Guelfo (2)-Montecchio (2)