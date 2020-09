Basket, i match con Chieti e Ravenna, stilato il calendario della Supercoppa

La Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noto il calendario della “Supercoppa Centenario Serie A2”. La Pallacanestro 2.015, come già annunciato, è stata inserita nel "Girone bianco" con Chieti e Ravenna. Questo il programma delle partite del girone:

Domenica 11/10, ore 18:00:

Basket Ravenna – Unieuro Forlì @Pala De Andrè

RIPOSO: Chieti Basket 1974

Domenica 18/10, ore 18:00:

Unieuro Forlì – Chieti Basket 1974 @Unieuro Arena

RIPOSO: Basket Ravenna

Domenica 25/10, ore 18:00:

Basket Ravenna – Chieti Basket 1974 @Pala De Andrè

RIPOSO: Unieuro Forlì

Accedono alla Final Eight 2020 le squadre vincenti il proprio girone, unitamente alla società organizzatrice dell’evento, nel caso non fosse già qualificata. In caso di parità, la squadra prima classificata viene determinata applicando i seguenti criteri: quoziente canestri con le squadre pari classificate del proprio torneo (girone); quoziente canestri generale del proprio torneo (girone); sorteggio. Nel caso in cui la Società organizzatrice fosse qualificata, l’ottava squadra partecipante alla Final Eight 2020 sarà la miglior seconda classificata nei 7 gironi.

