Basket, il campionato di A2 torna a 28 squadre: la prima giornata il 3 ottobre

Per la SuperCoppa, è stato confermato il format con Final Eight il 24-26 settembre

Martedì si è tenuta l’assemblea delle Società che parteciperanno al campionato di Serie A2 2021/2022. Tra i temi toccati, la SuperCoppa 2021, la formula del campionato e l’inizio della regular season fissato per domenica 3 ottobre. Per la SuperCoppa, è stato confermato il format con Final Eight il 24-26 settembre, fase di qualificazione con le partecipanti divise in 7 gironi da 4 per vicinorietà geografica: 3 gare di sola andata, passano le prime più la miglior seconda. Prima gara in calendario tra l’8 ed il 12 settembre (in accordo tra i Club), turni successivi il 15 ed il 19. Alla Coppa Italia vi accedono le prime quattro classificate al termine del girone di andata, nel due raggruppamenti. Ipotesi di date il secondo o il terzo weekend di marzo 2022.

Formula campionato

Con il campionato che torna a 28 squadre (con un ripescaggio), saranno formati due gironi da 14. Sono state valutate dalle Società alcune opzioni che tengono conto di criteri geografici e logistici. Sono anche state analizzate tre diverse opzioni legate alla fase ad orologio, in formato tradizionale ed integrale (6 gare), ridotto (4) oppure annullato. Come appendice alla fase da 26 gare di andata/ritorno. Prima giornata domenica 3 ottobre.

Al termine della stagione regolare, confermato il doppio tabellone dei playoff per le due promozioni in A. E playout per stabilire due delle quattro retrocessioni in Serie B (scendono direttamente le ultime dei due gironi). Le risultanze delle opinioni espresse dai Club saranno oggetto di analisi da parte del Consiglio Direttivo di Lnp e successivamente portate all’attenzione del Settore Agonistico Fip che organizza i campionati. Conferendone poi validità con l’inserimento nelle Doa per la stagione sportiva 2021-2022.