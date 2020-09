Basket, il Gaetano Scirea riabbraccia Biandolino: "Torno in famiglia"

Il Gaetano Scirea, impegnato quest'anno nel campionato di serie C Silver, riabbraccia Alessandro Biandolino. L’ala grande-pivot di 200 centimetri, l’anno scorso in forze alla Virtus Imola, torna a far parte della famiglia Gaetano Scirea. Biandolino ha già giocato per la società bertinorese nelle stagioni 2016-2017 e 2017-2018 in serie C Gold. "Sono contento di essere tornato in famiglia e sono carichissimo per il ritorno in campo dopo tanto tempo - afferma Biandolino -. Sarà la stagione forse più strana che abbia mai giocato, ma spero che per l'inizio del campionato ci saremo un minimo avvicinati alla "normalità". Non vedo l'ora di poter iniziare a lavorare, la squadra è giovane, ma credo che come me sia impaziente di dare tutto in campo e fare una bella stagione".

