Basket, Jimmy Cristofani continuerà a vestire la casacca dei Baskérs Forlimpopoli

La rosa dei Baskérs Forlimpopoli si arricchisce con la conferma di Gianmarco Cristofani. Reduce dal brillante torneo scorso, ove Jimmy ha viaggiato ad oltre 10 punti di media con high stagionale di 26, il play-guardia forlivese costituirà un logico punto di riferimento nelle future alchimie di squadra. Talento sopraffino, tiratore micidiale ed ottima visione di gioco, nonostante l’ancor giovane età’ il prodotto del vivaio Ca’Ossi s’appresta a disputare il suo settimo campionato senior, per la prima volta in C Silver ed ancora col 7 sulle spalle.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.