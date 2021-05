Basket, l'Under 16 dei Baskers torna da Santarcangelo a mani vuote

Nel match tra Abc Santarcangelo e Baskérs Forlimpopoli sotto la cupola del Pala Sgr, avvolti da un caldo afoso, non arrivano i due punti agognati dalla compagine artusiana, ancora ferma al palo in classifica. Seppur portando azioni a “bargiglio alto” tanto da tenere il punteggio dei parziali in equilibrio, rincorrendo sempre per una o due lunghezze, i giovani Baskérs nella ripresa trovano anche l’appiglio per un sorpasso, nell’ultimo periodo viene completamente vanificato, oltre che dalla costante e martellante offensiva dei malatestiani, da troppi errori e mancanza di concentrazione, manifestatisi anche nei periodi precedenti. Questo breve campionato di epoca covid a girone unico di sola andata non lascia certo spazio a tante valutazioni e i Galletti U16 dovranno dimostrare il loro vero potenziale per “schiodare” dall’ultima posizione di classifica. I prossimi due match saranno con Ginnastica Fortitudo (ad ex aequo proprio con i forlimpopolesi) ed in ultimo con Pol. Cesenatico che veleggia in testa alla classifica.