Basket, l'Unieuro affronta Ferrara. Coach Dell'Agnello: "Sarà una partita ruvida"

Dopo la vittoria di mercoledì, si torna già in campo, e l’Unieuro domenica affronta Ferrara (MF Palace, ore 18:00). “Stiamo abbastanza bene - ha dichiarato coach Sandro Dell'Agnello-. Anche Natali è in recupero e salvo sorprese, sarà della partita”. Ferrara sta facendo un campionato di vertice: “Vista la formula del campionato, vincere domenica ci porterebbe sul 2-0 negli scontri diretti e sarebbe un vantaggio importante. Avremo di fronte un’ottima squadra ma noi, come sempre, ci faremo trovare pronti”.

Secondo coach Dell’Agnello, “è probabile che sarà una partita ruvida, nella quale nessuno regalerà nulla all’altro. Ferrara, come noi, ha giocatori esperti che sono bravi ad andare fuori dagli schemi ed aggiustare le situazioni che si verificano”.

Dal canto suo, l’Unieuro ha preparato la partita e la parola chiave sarà solidità: “Vero, dovremo essere solidi e fare le cose seguendo le nostre regole, ma sappiamo anche di dovere metterci tanta energia perché non si può mai prescindere da questo aspetto”.