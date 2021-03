Basket, l'Unieuro cala il poker in casa: ko anche Pistoia, ma che brividi nell'ultimo quarto

Esce come sempre vincente la Pallacanestro 2.015 dal PalaGalassi, nel turno infrasettimanale contro Pistoia vendica la sconfitta del match d’andata e cala un 81-72. Partita, dopo un primo quarto equilibrato (unica fase del match disputata da Rush, da capire l’entità dell’infortunio che lo ha costretto al forfait a metà quarto), a direzione unica, coi padroni di casa in grado di trovare persino di sfondare il muro delle venti lunghezze di vantaggio. Super Rodriguez (20), seguito da Roderick (17) e Natali con 13 punti. Forlì attesa domenica nel big match in trasferta a Napoli alle ore 17.

Subito una tripla per gli ospiti con Riisma, la prima bomba biancorossa invece è firmata Bolpin al minuto 3’53” per il 7-9. Roderick entra in partita e stabilisce subito la parità, per poi portare in vantaggio i suoi dalla distanza (14-13). Dopo due centri dal colorato di Poletti, un’altra tripla di Forlì con Natali permette di chiudere 17-15 il primo quarto. Wheatle ferma con troppa irruenza Landi, che realizza i suoi primi due tiri liberi. Il primo timeout di Dell’Agnello arriva dopo un parziale di 2-6 che rimette il risultato in parità. Show dei biancorossi alla ripresa del gioco, che insaccano 4 bombe consecutive con Landi, Rodriguez e due volte Campori. Timeout per gli ospiti quindi sul 39-31. Ancora punti dalla distanza, questa volta con Roderick, che manda i compagni per la prima volta sul +11. 46-33 è il parziale dopo il primo tempo, con Rush uscito per un problema fisico a metà del primo periodo e mai più rientrato.

Dopo 2’4” di terzo quarto coach Carrea è già costretto a interrompere il gioco, a causa del parziale di 6-3 dei romagnoli. L’Unieuro non accusa i cali di concentrazione delle ultime partite, anzi riesce a mettere la formazione toscana all’angolo. Dopo la tripla di Rodriguez, il tabellone dice 59-43. Massimo vantaggio biancorosso a 27’19” dopo i liberi di Natali, valenti il +20. A 29’29”, Rodriguez dalla distanza aggiorna la statistica del massimo vantaggio, portandolo a 25.

L’ultimo quarto vede i padroni di casa concedere qualcosa agli ospiti, sul 71-52 Dell’Agnello decide di fermare precauzionalmente il gioco. Il coach dell’Unieuro non è contento dell’atteggiamento dei suoi, che perdono troppi palloni e peccano di concretezza al tiro, quindi spende un nuovo timeout sul +11. Due liberi insaccati da T-Rod e Giachetti, intervallati dalla bomba di Querci: 79-71. Finisce 81-72, dopo il libero sbagliato da Querci.