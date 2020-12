Basket, l'Unieuro entra nelle case dei tifosi: i match casalinghi saranno in diretta tv

Una nuova ed importante novità per i tifosi della Pallacanestro 2.015: a partire dalla sfida di domenica contro la Lux Chieti Basket 1974, infatti, le gare casalinghe dei biancorossi saranno trasmesse in diretta su Teleromagna, sul canale 74 del Dtv in Emilia Romagna. Il ricco palinsesto che accompagnerà la sfida, prevede i primi collegamenti dall’Unieuro Arena a partire dalle 17.45, con un ampio prepartita che avvicinerà alla “palla a due”: tanti contenuti esclusivi dal PalaGalassi, con interviste, contributi e le voci dei protagonisti. E alle 18, l’inizio del match, commentato come sempre dalle voci di Enrico Pasini e Stefano Benzoni.

"Siamo molto contenti di avere raggiunto questo accordo, con una televisione locale con la quale avevamo già un proficuo rapporto di collaborazione - dice il general manager Renato Pasquali -. È stata una scelta data dal desiderio di permettere ai nostri tifosi di continuare a seguirci anche in chiaro, e per dare ai Partner che ci sostengono, anche in questo periodo di difficoltà, la visibilità che meritano. Tutto questo, nella speranza di rivederci tutti, il prima possibile, all’Unieuro Arena".