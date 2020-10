Basket, l'Unieuro scende in campo contro la Lux Chieti. Coach: "Felice di rivedere i nostri tifosi"

Seconda giornata del “Girone Bianco” di “Supercoppa del Centenario” per la Pallacanestro 2.015, che domenica sera scenderà in campo contro la Lux Chieti Basket 1974 (Unieuro Arena, ore 18:00). Sabatp mattina coach Sandro Dell’Agnello ha presentato la sfida: “Giochiamo contro una squadra che ha un quintetto iniziale di valore, tra giocatori esperti della categoria e altri che hanno giocato anche in A1. Ovviamente scenderemo in campo per vincere, perché il successo ci qualificherebbe alle Final 8 della competizione e, dopo tanti mesi senza giocare, sarebbe per tutti noi e i nostri tifosi un momento di felicità”.

Aumenta l’amalgama della squadra, e i giocatori sono ben focalizzati sul match: “I meccanismi di gioco, giorno dopo giorno, stanno funzionando sempre meglio, ed ora abbiamo bisogno di testarli con continuità contro squadre della nostra categoria”. Sarà la prima partita dell’anno nella quale un numero contingentato di tifosi potrà entrare all’Unieuro Arena: “Sarò felice di rivederli anche se saranno solo una piccola parte, però sarà strano giocare in queste condizioni” – continua il coach – “Purtroppo è cosi e dovremo essere bravi ad adattarci a questa situazione anomala”.