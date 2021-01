Basket, l'Unieuro si prepara a tornare in campo contro Napoli

Si torna all’Unieuro Arena già domenica 10 gennaio, contro la GeVi Napoli. E, come accadrà in tutte le gare casalinghe della stagione, la partita verrà trasmessa in diretta su TeleRomagna (ch. 14 DTV), con “palla a due” alle ore 17:00. Il prepartita comincerà alle 16:45: in collegamento dall’Unieuro Arena con i nostri cronisti, ci saranno i nostri #SestoUomo, ci sarà la presentazione della gara con interviste e clip video, e tanto altro ancora, per permettere ai tifosi di vivere, seppur da casa, il clima del match.