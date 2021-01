Unieuro, dopo Pistoia la trasferta a Cento: "Pronti per fare una partita all’altezza"

Intanto la squadra ha strappato il pass per le Finall Eight di Coppa Italia: “È un importante traguardo. Ci siamo qualificati da primi classificati con tre giornate di anticipo"

Si torna già in campo: domenica la Pallacanestro 2.015 giocherà alle 18 contro Cento quella che, da calendario, sarà la prima gara del girone di ritorno. "Venerdì, in preparazione della partita, ci siamo allenati bene, con attenzione, intensità e presenza - afferma Sandro Dell’Agnello -. Per la verità, la squadra si allena sempre così, e quindi anche stavolta saremo pronti per fare una partita all’altezza”.

Si gioca a Cento, squadra che arriva dalla sconfitta contro Chieti in settimana: “Usano molto il pick&roll in tanti modi diversi per trovare dei vantaggi e per innescare i loro tiratori: come sempre accade contro squadre che hanno questa peculiarità, dovremo essere bravi e attenti ad equilibrare la difesa sul loro “gioco a due”, senza perdere di vista i loro ottimi tiratori”.

In tutto questo, la squadra ha strappato il pass per le Finall Eight di Coppa Italia: “È un importante traguardo. Ci siamo qualificati da primi classificati con tre giornate di anticipo: è una bella soddisfazione per tutti noi, società, giocatori e staff, e per i nostri tifosi che anche a distanza ci seguono molto calorosamente”.

Gli arbitri saranno Enrico Bartoli, Marco Rudellat e Mattia Eugenio Martellosio. Sul sito e sui social della Pallacanestro 2.015, è disponibile il nuovo numero del nuovo 'match program' biancorosso, realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. La gara sarà trasmessa in diretta su Lnp Pass. Durante la partita, ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì.