Basket, la Pallacanestro Forlì 2.015 annuncia il nuovo sponsor tecnico: brand italiano, accordo triennale

Nuovo sponsor tecnico per la Pallacanestro Forlì 2.015. Dalla stagione 2021-2022 i biancorossi saranno griffati Macron, che fornirà e realizzerà le divise da gara, il materiale da allenamento, le divise di rappresentanza, oltre a tutto il comparto di merchandising che sarà aperto ai tifosi. "Siamo felici dell’accordo, con una piazza molto importate del basket Italiano come Forlì - commenta Samuel Gasperoni, amministratore unico di Macron Store Ravenna -. Un accordo che rafforza ulteriormente il legame con una società che rappresenta il basket in Italia. Un legame che ci ha permesso di studiare e sviluppare collezioni che hanno trovato sempre un ottimo riscontro sia da parte dei giocatori che dell’appassionata tifoseria. Abbiamo condiviso con lo staff societario la ricerca storica e lo studio dei dettagli, passaggi fondamentali, insieme alla tecnicità dei materiali, per poter realizzare maglie che rendessero omaggio al club, alla città e al territorio”.

"Legandoci a Macron per i prossimi tre anni, abbiamo puntato sulla qualità dei materiali utilizzati e sull’estetica dei prodotti realizzati, due elementi che riteniamo fondamentali nella scelta del partner tecnico - sono le parole del general manager, Renato Pasquali -. Abbiamo visto in Macron un’azienda che rispecchia i valori della nostra Società, che ha avuto una crescita importante negli anni e guarda al domani con ambizione, programmazione e voglia di crescere costantemente”. A caratterizzare come sempre le nuove maglie e i capi tecnici di Pallacanestro Forlì 2.015 sarà l’icona del brand italiano: il Macron Hero. Il logo, che rappresenta la figura umana, si ispira alla punta della lancia che per definizione è dinamismo e rapidità. Il Macron Hero simboleggia in modo ancora più efficace la gioia alla fine della sfida. Il raggiungimento di un obiettivo.